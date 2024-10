Prima pagina CdS e l'allarme del designatore arbitrale: "Troppe teste"

"Troppe teste". Queste sono le dichiarazioni di Rocchi, riprese oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport. Il designatore alza la voce con gli arbitri: "Siamo 46, ma la linea deve essere una sola".

In taglio alto, invece, è presente il seguente titolo: "United, voglia di Inzaghi". Ten Hag continua a non ingranare, gli inglesi pensano al tecnico dell'Inter da due anni per tornare a vincere.