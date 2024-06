CdS: "Il Napoli con Buongiorno vuole anche Hermoso"

"Dopo Rafa Marin".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Juve, Morata-ter. Tentazione Alvaro: sogna un terzo capitolo bianconero". In taglio alto spazio alla Nazionale di Spalletti, che prepara una rivoluzione in vista della Croazia: "Tutta un'altra Italia". Di spalla spazio il del Napoli: "Il Napoli con Buongiorno vuole anche Hermoso. Dopo Rafa Marin". Più in basso spazio al mercato dell'Inter: "Calhanoglu agita l'Inter: c'è l'ombra del Bayern". Di seguito la prima pagina integrale.