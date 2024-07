Prima pagina Cds: "Il Napoli è l'anti-Inter: Lukaku pista calda, Psg su Osimhen"

Antonio Conte allunga le sue mira oltre Alessandro Buongiorno. Il Napoli viene visto come "L'anti-Inter", in prima pagina da Il Corriere dello Sport: mentre Osimhen è sempre più indirizzato verso il PSG, il club di De Laurentiis tiene calda la pista Romelu Lukaku, grande obiettivo del neo tecnico leccese ex Inter e Tottenham.

Intanto Thiago Motta ieri è atterrato a Torino e attende a braccia aperte Thuram jr, mentre c'è da chiudere l'affare Koopmeiners dall'Atalanta. La Lazio spinge per Greenwood, l'Inter ha una soluzione low cost per la difesa, invece la Roma è praticamente in chiusura per Le Fée. Caos in Arabia: niente Al-Ittihad per Pioli, N'Golo Kanté lascia il Medio Oriente per l'Atlético Madrid.