CdS: "Koulibaly illegale, dispensa sicurezza. Sicuri fosse Lobotka?"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le prestazioni degli azzurri dopo l'ottimo test amichevole di ieri contro il Bayern Monaco. Tra i migliori in campo all'Allianz Arena si è confermato Kalidou Koulibaly: "È (già) illegale nella sua straripante, anche «amichevole» autorevolezza, che dispensa sicurezza".

Anche un ritrovato Stanislav Lobotka ha fornito una prestazione convincente: "È nella partita dal primo istante all’ultimo battito di ciglia: cerca il pallone, lo vuole e lo attira a sé, per uscire. Domanda: sicuro che fosse lui?".

Ma il mattatore della gara, migliore in campo con una doppietta, è stato Victor Osimhen: "Sarà pure una doppietta inutile, ma i centravanti «vivono» per segnare. Per combattere la «solitudine», se ne va sempre frontalmente, cerca lo scontro e poi l’angolo lontano, che trova. Il chirurgo del gol".

Infine la valutazione per il tecnico azzurro Luciano Spalletti non poteva che essere più che positiva: "Il suo calcio è vario, incita la squadra dopo venti minuti difficili («se continuiamo in questo modo ci fanno un ... così»)".