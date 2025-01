CdS - Kvara in dubbio per il Verona a prescindere dal mercato: il motivo

Khvicha Kvaratskhelia è al centro del mercato, un'altra volta, col Paris Saint-Germain che pare pronto a chiudere a stretto giro di posta. Intanto, però, domenica il Napoli sarà impegnato in campionato contro l'Hellas Verona. Kvara ci sarà o no? Le ultime arrivano dall'edizione online del Corriere dello Sport:

"Ancora in dubbio la presenza di Kvara domenica contro il Verona, prima gara del girone di ritorno che ricalcherà (come avversaria) quella d'andata, innanzitutto per i problemi fisici che lo hanno escluso in occasione della trasferta della Fiorentina. Ma a questo punto sembra proprio che il Napoli dovrà fare a meno di lui: l'affaire Psg è avviatissimo".