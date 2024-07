Prima pagina CdS - Lukaku in dieci giorni! Big Rom si allena in Turchia"

"La Juve fa cassa", si legge sulle prime pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. I bianconeri vogliono assolutamente monetizzare la cessione di Soulé e Hujsen per arrivare due acquisti che andrebbero a completare la squadra di Thiago Motta: "Giuntoli vuole 60 milioni da Soulé e Huijsen per puntare Koop e Todibo". Il quotidiano poi prosegue: "La Roma tiene duro per l'argentino, lo Stoccarda insegue il difensore. Motta aspetta la mezzala di Gasp e il francese sta lasciando il Nizza".

Si muove anche il Napoli, a caccia dell'attaccante preferito di Antonio Conte: "Lukaku in dieci giorni", si legge. "Big Rom si allena in Turchia: pronto un ingaggio da 10 milioni lordi. Osi-PSG alla stretta finale. E la squadra di Conte vola: 3 gol in 17' al Mantova".