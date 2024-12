Prima pagina CdS: "Salto Napoli, aggancio all'Atalanta"

"Il Milan a Conceiçao". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sull'esonero di Paulo Fonseca come allenatore del Milan. Il tecnico portoghese verrà sostituito dal proprio connazionale Sergio Conceiçao, che firmerà un contratto di mesi mesi con opzione per la prossima stagione. Fonseca ha quindi salutato il mondo milanista dopo il match contro la Roma, che ha raccolto un punto importante dopo un 1-1.

JUVENTUS - Spazio dedicato anche alla Juventus, sorpresa dalla Fiorentina nel match giocato all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno raccolto l'undicesimo pareggio in campionato, raccogliendo un punto dopo il 2-2 maturato contro i viola.

Sulla vittoria degli azzurri: "Salto Napoli, aggancio all'Atalanta" scrive il quotidiano