CdS su Ndombele: "Deve riscattarsi, in prestito al Lione non ci sono stati squilli"

L'edizione online del Corriere dello Sport presenta Ndombele ma lo fa con 'sospetto' rispetto al recente passato

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione online del Corriere dello Sport presenta Ndombele ma lo fa con 'sospetto' rispetto al recente passato: "Quantità e qualità per Ndombelé, che però si tratta di un centrocampista bisognoso di riscatto dopo essere finito ai margini del progetto tecnico-tattico di Antonio Conte e dopo sei mesi in prestito - senza squilli - nella seconda parte della passata stagione all'Olympique Lione, formazione che l'aveva lanciato e da cui il Tottenham lo prelevò, bell'estate 2019 per ben 62 milioni di euro più 10 di bonus".