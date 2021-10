Cies, le rose più costose d'Italia: Napoli solo quinto con 387mln

Il Cies, osservatorio per il calcio, ha stilato la classifica delle squadre più costose della Serie A, calcolando solo il valore della rosa. Il Napoli di Spalletti, che guida la classifica del massimo campionato con 7 vittorie in altrettante partite, è solamente quinta in graduatoria.

Secondo lo studio , davanti a tutti, c’è la Juventus di Massimiliano Allegri con un valore di 618 milioni di euro. A ruota c’è l’Inter di Simone Inzaghi, che sulla carta vale 469 milioni. Staccata dai nerazzurri, ma non di tanto, si piazza l’altra milanese: il Milan di Pioli vale 434 milioni. E davanti al Napoli, addirittura, si piazza anche la Roma di Mourinho, per un valore di 415 milioni di euro. Il Napoli di Spalletti, capoilista in Serie A, è solamente al quinto posto con 387 milioni di valore.