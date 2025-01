Prima pagina Corriere dello Sport apre col successo di Firenze: "I botti di Conte"

Il Napoli batte la Fiorentina nettamente, rifilandone un netto 3-0 e staccandosi a +3 in vetta alla classifica. "I botti di Conte", titola in prima pagina il Corriere dello Sport oggi in edicola, sottolineando che si tratta della quarta vittoria di fila per la formazione di Antonio Conte, capace di dominare in casa della Viola. La media punti - si legge - è migliore rispetto sia al primo anno di Sarri che a quello di Spalletti.