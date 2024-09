Prima pagina Corriere dello Sport: "Clean Motta. Gigante Lukaku, numeri super"

vedi letture

"Clean Motta". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Secondo 0-0 di fila, ma la Juve frena anche ad Empoli. mai preso gol in 4 partite, come nel 2014.

Spazio anche al posticipo di Serie A, con questo titolo: "Milan, 4-0 al Venezia. E adesso Salah". Prima vittoria in campionato per i rossoneri, chiamati martedì all'esordio nella nuova Champions contro il Liverpool. "Gigante Lukaku, numeri super", titola il boxino sul Napoli con "Big Rom si esalta quando affronta il Cagliari: 6 gol in 7 partite. Conte vuole la terza vittoria di fila".