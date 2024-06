Corriere dello Sport: "Conte a Napoli: stop alla Juve per Di Lorenzo"

"Conte a Napoli: stop alla Juve per Di Lorenzo", scrive così nell'edizione odierna Il Corriere dell Sport

"Conte a Napoli: stop alla Juve per Di Lorenzo", scrive così nell'edizione odierna Il Corriere dell Sport, parlando dela volontà del nuovo tecnico di trattenere il capitano azzurro. "Rabiot tenta il Milan", titola al centro riferendosi alla situazione in bilico del centrocampista bianconere che potrebbe decidere di partire. Il sommario: "La Juve si tira indietro: il francese è in scadenza e Cardinale s'informa". In taglio alto un box è riservato al tennis: "Sinner: Ricomincio da 1. Jannik è ufficialmente il miglior giocatore del mondo". Di seguito la prima pagina integrale