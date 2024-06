“Conte-Napoli, è il giorno della firma”. Titola così in un box in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Conte-Napoli, è il giorno della firma”. Titola così in un box in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Al centro ampio spazio a Jannik Sinner: "Numero 1. Sinner ventinovesimo re del tennis mondiale, il primo italiano". Spazio anche all'Inter: "Marottree". Da Ad a nuovo presidente dell'Inter". In basso il pareggio dell'Italia nell'amichevole contro la Turchia: "Italia, tanto da fare".