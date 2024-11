Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte: voglio un Napoli più forte"

Intervista esclusiva concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport da parte di Pantaleo Corvino. Il direttore sportivo del Lecce ha parlato a 360° del mondo giallorosso alla vigilia della sfida contro la Juventus in programma domani sera al Via del Mare. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Pantacalcio". "Conte: voglio un Napoli più forte", il box di spalla sul Napoli in merito alle dichiarazioni del tecnico del Napoli sull'incedibilità di Raspadori.