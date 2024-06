Prima pagina Corriere dello Sport: "Di Lorenzo e Kvara: ADL in campo con Manna"

"Di Lorenzo e Kvara: ADL in campo con Manna", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando delle trattative del club con i due giocatori per cercare di trattenerli al Napoli. Al centro titola: "EuroFiuuu!", in riferimento alla qualificazione dell'Itallia conquistata col pareggio in extremis contro la Croazia. Il sommario: "Italia pazzesca: passa al 98' grazie a Zaccagni". Di seguito la prima pagina integrale.