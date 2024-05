“Di Lorenzo vuole lasciare Napoli. Attesa per Gasp". Titola così in un box al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Di Lorenzo vuole lasciare Napoli. Attesa per Gasp". Titola così in un box al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Due nodi per DeLa. Il capitano chiede la cessione. Oggi il confronto decisivo di Gian Piero con l'Atalanta". Al centro ampio spazio alla Juventus e al prossimo allenatore: "Allegri, c'è Motta. Ieri ha comunicato l'addio. Lunedì incontra la Juve". Si parla anche del Milan, dell'addio di Pioli, dell'offerta per Leao e dei pre-convocati di Spalletti per l'Europeo.