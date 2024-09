Prima pagina Corriere dello Sport: "E la porta? Juve senza emozioni, Napoli tosto"

"E la porta?", si legge sull'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Terzo 0-0 di fila per la Juventus, come Trapattoni nel 1992: "Juve senza emozioni, ma il Napoli è tosto. Motta toglie Vlahovic dopo 45'. «Il motivo? Una scelta tecnica»", queste le parole del tecnico per spiegare la decisione. Dieci punti in quattro partite per Conte, l'allenatore dei partenopei ha poi ribadito che gli azzurri sono stati più pericolosi nonostante il risultato finale.

Spazio anche al derby di Milano: "Fonseca cambia, Inzaghi spaventa", si legge. "Il portoghese pensa a un Milan con il 4-4-1-1, l'Inter punta al settimo sigillo di fila nel derby". Il tecnico dei rossoneri rischia, serve una vittoria per allontanare le voci di un possibile esonero.