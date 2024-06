Corriere dello Sport: "Frattesi, si va"

"Decide l'interista: 4 gol in 9 partite. Assist di Chiesa. Errori sotto porta e qualche brivido. Gigio evita il pari".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Nazionale italiana nell'amichevole contro la Bosnia: "Frattesi, si va. Decide l'interista: 4 gol in 9 partite. Assist di Chiesa. Errori sotto porta e qualche brivido. Gigio evita il pari". In taglio basso spazio all'Inter: "Inter-Barella, sì da 6,5 milioni". In taglio alto la Nazionale di atletica che sbanca gli Europei: "W l'Italia". Di seguito la prima pagina integrale.