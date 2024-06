Prima pagina Corriere dello Sport: “Gelo Kvara”

“Gelo Kvara”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "DeLa a Dusseldorf per il rinnovo, il georgiano frena. Per il Napoli è incedibile ma Khvicha pensa al PSG. Il club francese gli offre un ingaggio da 11 milioni. L'attaccante ha spiegato ad Aurelio che ora vuole dedicarsi solo all'Europeo. Linea rigida: non andrà via". Spazio anche alle manovre di mercato di Fiorentina, Roma e Juventus e in taglio basso la Nazionale: "Nel bunker di Spalletti".