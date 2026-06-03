Quale sarà il futuro di Conte? Ha estimatori all’estero: la situazione
Antonio Conte, dopo l’addio al Napoli, potrebbe prendersi del tempo per valutare con calma le prossime opportunità professionali. In questo momento, per quanto riguarda la panchina della Nazionale, il nome più accreditato sembra essere quello di Roberto Mancini. Conte, dal canto suo, continua ad avere estimatori soprattutto all’estero, dove ha già maturato diverse esperienze importanti. Resta quindi da capire, riferisce Sky, se l’allenatore italiano sceglierà di attendere una nuova occasione in Italia oppure intraprendere un’altra avventura internazionale.
Il possibile interesse del Fenerbahçe e le opzioni all’estero
Tra le ipotesi estere, il Fenerbahçe osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata al futuro di Conte. Il club turco potrebbe rappresentare una possibile destinazione, ma tutto dipenderà dalla volontà dell’allenatore di accettare un’esperienza di questo tipo. Al momento, infatti, non è ancora chiaro se Conte sia disposto a intraprendere un nuovo percorso lontano dall’Italia oppure se preferirà attendere un progetto più in linea con le sue ambizioni.
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