Prima pagina Corriere dello Sport: "Juve, 30 su Nico. Napoli, in 50mila per Conte"

"Juve, 30 su Nico" apre così il Corriere dello Sport questa mattina, riportando in prima pagina l'obiettivo di mercato della Juventus che avrebbe presentato offerta scritta alla Fiorentina di Commisso per Nico Gonzalez.

Il patron del Club Viola frena: prima di trattare vuole infatti il sì del Genoa per sbloccare la trattativa che porterebbe Gudmundsson a Firenze. Intanto la Juventus prepara 30 milioni per l'ala. "Napoli, in 50mila per Conte", il box di spalla invece in merito all'esordio del Napoli in Coppa Italia questa sera al Maradona.