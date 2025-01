Prima pagina Corriere dello Sport: "La ghigliottina. Napoli, la spinta di 3500"

"La Ghigliottina" è il titolo che campeggia questa mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport, con riferimento alla sfida di questa sera stra Juventus e Milan. In primo piano anche i volti di Yldiz e Leao, due dei protagonisti del match spareggio per rientrare nella corsa Champions. Per l'occasione, Motta avrà nuovamente a disposizione Vlahovic, ma su Cambiaso è a un bivio. "La spinta di 3500" è il titolo in taglio centrale in chiave Napoli con la spinta dei tifosi all'aeroporto verso la trasferta di Bergamo.