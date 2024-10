Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli al bacio"

"Napoli al bacio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Successo casalingo importante per il Napoli che ha superato 3-1 il Como nell'anticipo del venerdì sera. Una vittoria che proietta la squadra di Antonio Conte sempre più al primo posto della classifica. A segno per gli azzurri McTominay, Lukaku su rigore e Neres. Di seguito la prima pagina integrale