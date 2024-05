Corriere dello Sport: "Napoli-Europa, quasi addio"

"Napoli-Europa, quasi addio", scrive quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport parlando dell pareggio degli azzurri contro la Fiorentina

"Napoli-Europa, quasi addio", scrive quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport parlando dell pareggio degli azzurri contro la Fiorentina che significa addio quasi certo alla Conference League. Il sommario: "Con il pari di Firenze (2-2) viola ormai al sicuro". Al centro titola: "#TristiIN", in riferimento all'esonero di Max Allegri da parte della Juventus. Il commento in alto al box: "Dal trionfo in Coppa Italia all'Allegri Out: finisce male una lunga storia di successi nella Juve". Di seguito la prima pagina integrale