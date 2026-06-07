Prima pagina
Tuttosport apre con le parole di Del Piero: "Juve, per te ci sarò sempre"
Del Piero apre alla Juve, Gilardino vede il Toro, Baldini punta sui giovani.
Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con l'apertura al ritorno in bianconero di Alessandro Del Piero: "Juve, per te ci sarò sempre". In taglio basso spazio al futuro della panchina del Torino che resta un punto interrogativo: "Toro, incontro con Gilardino".
In basso a sinistra c'è spazio anche per la Nazionale italiana, che stasera alle 21 affronta la Grecia nel secondo test amichevole con Baldini ct: "Giovane Italia sei una risorsa". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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