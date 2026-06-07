Prima pagina

Il mercato delle milanesi, Gazzetta dello Sport: "Milan, dubbi Maignan. Inter, Solet”

Il mercato delle milanesi, Gazzetta dello Sport: "Milan, dubbi Maignan. Inter, Solet”
Oggi alle 08:27Notizie
di Antonio Noto
Cobolli e Antonelli sognano la storia, Vieri parla di scudetto e mercato.

Nell'edizione di oggi la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con due italiani che possono scrivere la storia al Roland Garros e al Gp di Formula 1 di Montecarlo, Cobolli in finale a Parigi contro Zverev, e Antonelli in pole sul circuito del Principato: "Che forza ragazzi". 

In taglio alto spazio ad un'intervista a Bobo Vieri, che parla parla anche della prossima lotta per il titolo: "Scudetto: è Chivu-Max. Vlahovic era da tenere". In basso a sinistra il mercato delle big: "Milan, dubbi Maignan. Solet vicino all'Inter. Sorloth, fretta Juve". In taglio basso le dichiarazioni del ct della Nazionale: "Baldini vota Conte". Di seguito la prima pagina integrale.