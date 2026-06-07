Prima pagina

Futuro SSC Napoli, Corriere dello Sport: "Rizzetta esce allo scoperto"

Futuro SSC Napoli, Corriere dello Sport: "Rizzetta esce allo scoperto"
Oggi alle 07:45Notizie
di Antonio Noto
Napoli, Rizzetta conferma il piano americano. Domenica azzurra tra tennis, F1 e MotoGP.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla trattativa della cordata americana con De Laurentiis per una possibile vendita del Napoli svelata al podcast Bloomberg Business of Sport da Matt Rizzetta, intermediario di UGP: "Napoli, Rizzetta esce allo scoperto. Il piano per il club".

In apertura gli italiani a caccia dell'impresa sportiva in questa domenica 7 giugno: a Roland Garros, al Gp di Formula 1 di Montecarlo e al Gp di Moto Gp di Ungheria: "Big Italy. Tutti con Kimi, Cobolli e Bezzecchi. Di seguito la prima pagina integrale.