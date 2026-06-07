Gila, l'entourage chiede la cessione! Sky: vuole la Champions, pressing sulla Lazio

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Calciomercato Napoli, Mario Gila è il primo nome per il ruolo di difensore centrale: l'entourage del calciatore spinge con la Lazio per il trasferimento

Mario Gila è l'obiettivo principale del Napoli per rinforzare il reparto difensivo, ma la Lazio fa muro nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza a giugno 2027. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, anche gli agenti dello spagnolo sono in pressing sul club biancoceleste: è stata chiesta la cessione in maniera diretta, in quanto Gila vuole andare in un club che giochi la Champions League la prossima stagione.

Calciomercato Napoli: Allegri pensa prima alla difesa

Non solo Mario Gila: il Napoli si sta muovendo sul calciomercato anche alla ricerca di un vice Giovanni Di Lorenzo. Il segnale è chiaro: per essere competitiva, la squadra ha bisogno di innesti nel reparto arretrato, in particolare un terzino destro ed un centrale. Se per quest'ultimo ruolo l'obiettivo principale sembra proprio il calciatore della Lazio, per la corsia si valutano diversi profili: Dodò della Fiorentina, Valincic della Dinamo Zagabria, Khalaili dell'Union SG, sono alcuni dei nomi in lista.