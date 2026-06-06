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UANM, l'ottavo raduno dei Club Napoli è un successo: affluenza da tutta Europa

UANM, l'ottavo raduno dei Club Napoli è un successo: affluenza da tutta Europa
Oggi alle 22:00Notizie
di Davide Baratto

Nella giornata odierna presso la sede del Napoli Club Castel San Giorgio, si è tenuto l'ottavo Raduno UANM (Unione Azzurra Nel Mondo), associazione che ingloba centotrenta Club Napoli nel mondo. Circa cinquanta Club sono arrivati da tutta Europa nella cittadina in provincia di Salerno. Una giornata straordinaria all'insegna della passione per il Calcio Napoli, tra divertimento, ottimo cibo, amicizia e ospiti speciali.

Un'occasione unica per condividere emozioni e rafforzare il legame che ci unisce ai colori azzurri. Di seguito alcune foto dell'evento.