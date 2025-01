Prima pagina Corriere dello Sport: "Spaventus! Kvara-Psg, si chiude"

"Spaventus". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento ovviamente è al derby della Mole in programma questa sera alle 18 con la Juventus che non può più sbagliare se vuole rimanere in scia delle prime posizioni della classifica. Oggi c'è l'insidia Torino che vuole invece rimanere a galla dopo un periodo difficile.

In taglio alto "Kvara-Psg, si chiude" con la stretta decisiva tra il club francese ed il Napoli che intanto accoglie Billing. La Roma invece è calda su Frattesi: "L'Inter fa il prezzo, 45mln di euro".