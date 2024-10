Prima pagina Corriere dello Sport sulle mosse bianconere: "Juve in prestito"

"Juve in prestito" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Giuntoli ha due urgenze e il rinnovo di Vlahovic da trattare. Il futuro del centravanti serbo sul tavolo a dicembre: senza accordo per prolungare il contratto sarà ceduto in estate. A gennaio nessun acquisto ma possono arrivare un difensore e un centravanti se Milik non recupera.

Il dossier - Nel taglio alto spazio all'inchiesta del quotidiano sul tempo effettivo: "In Serie A abbiamo perso 50 ore di calcio". Si giocano in media 50 minuti a partita, in alcuni casi addirittura 40. La FIGC: favorevole alla sperimentazione, gli arbitri la appoggiano.