Prima pagina Corriere dello Sport: "Thiago Out. Napoli, Spina nel fianco"

vedi letture

"Thiago out" è il titolo che campeggia in prima pagina sulla copertina odierna firmata Corriere dello Sport. Il riferimento è all'uscita maldestra della Juve in Supercoppa: dopo essere passati in vantaggio sul Milan grazie al gol di Yldiz, i bianconeri cedono alla formazione guidata da Conceicao concedendo il rigore a Pulisic e un'autorete di Gatti sul finale. Motta: "I cambi? Giudicateli voi". "Napoli, Spina nel fianco", il box in taglio basso sulla sfida dei partenopei a Firenze senza Kvara e Politano.