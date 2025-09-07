Prima pagina

Corriere dello Sport titola: "Si tifa Italia"

di Pierpaolo Matrone

"Si tifa Italia": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. In programma una domenica di sport da impazzire, con il calcio che si prende una pausa visto che gli azzurri di Gattuso saranno impegnati domani sera contro Israele.

Subito la Ducati (alle 14.00 MotoGP in Catalogna), poi Egonu (alle 14.30 Mondiali di volley, finale Italia-Turchia), Leclerc (alle 15.00 F1, GP di Monza), Niang (alle 17.30 Europei di basket, ottavi Italia-Spagna) e Sinner (alle 20.00, finale US Open Sinner-Alcaraz).