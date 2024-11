Prima pagina Corsera: "Il Napoli cade in casa, Inter vittoria thriller"

Nel match delle 12.30 successo per 3-0 degli uomini di Gasperini contro la formazione di Conte.

"Il Napoli cade in casa, Inter vittoria thriller" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Spazio alla Serie A con i temi più caldi e in particolare con la grande vittoria dell'Atalanta in casa del Napoli. Nel match delle 12.30 successo per 3-0 degli uomini di Gasperini contro la formazione di Conte.

In serata vittoria sofferta per l'Inter contro il Venezia per 1-0 a San Siro grazie al gol di Lautaro Martinez ma al 98' i lagunari avevano trovato il pari con Sverko, il gol è stato poi annullato per un tocco di mani, tra le proteste degli ospiti.