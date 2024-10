Prima pagina Corsera: "Mbappé indagato per stupro. Accusa e veleni, choc in Francia"

vedi letture

Il calciatore appena trasferito dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è indagato

"Mbappé indagato per stupro. Accusa e veleni, choc in Francia" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, accusato di violenza sessuale in Svezia. Il fuoriclasse francese si difende: "Sono tutte bugie".

Il calciatore appena trasferito dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è indagato - con indizi non schiaccianti pur se "ragionevoli" - nel caso di stupro di una donna nel centro di Stoccolma.