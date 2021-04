Dazn non funziona: social in rivolta per i blocchi durante Inter-Cagliari

Durante Inter-Cagliari il segnale di Dazn si è interrotto in tutta Italia. Sui social sono tanti i tifosi in rivolta, anche in vista delle prossime stagioni che saranno trasmesse in esclusiva dall'emittente. La partita non si vede, la trasmissione si blocca. Tramite Twitter sono fioccate le lamentele anche da parte degli addetti ai lavori.

Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari.#DAZN pic.twitter.com/Eqrn0xR9Ll — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021