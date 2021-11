Dazn, stop alla doppia utenza. Ma resterà consentita con 2 device collegati dallo stesso IP

Sta facendo molto discutere la decisione di DAZN di bloccare la doppia utenza contemporanea per ogni abbonamento. Una decisione - spiega 'Gazzetta.it' - nata dalla necessità di fermare la pirateria: è stato riscontrato che per ogni partita si verifica un 20% di utilizzo non conforme e un proliferare di siti web che facilitano la condivisione dell'abbonamento proprio grazie a quest'opportunità.

Da questo dato, la decisione di bloccare la doppia utenza. Una decisione che dovrebbe diventare effettiva da metà dicembre ma che - si legge - non dovrebbe penalizzare le famiglie: resterà infatti consentito l'utilizzo congiunto a due device che si collegano dallo stesso IP. In pratica nella stessa casa si potrà continuare a utilizzare la doppia visione contemporanea.

Presto DAZN invierà le comunicazioni ai suoi abbonati. Lo stop alla doppia utenza dovrebbe diventare effettivo dalla metà di dicembre e quindi gli abbonati avranno 30 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso.