I due imprescindibili di Spalletti: Insigne e Koulibaly non conoscono riposo

Dopo il pari in rimonta di Leicester, il Napoli quest'oggi riceve lo Spartak Mosca con l'obiettivo di portare a casa la prima vittoria europea della stagione, provando a sfruttare l'inizio di stagione complicato che stanno vivendo gli uomini di Rui Vitoria. Luciano Spalletti oltre ai tre punti ha come obiettivo anche gestire le forze, dopo i tanti impegni in questo tour de force ed in vista anche dell'ultima gara sul campo della Fiorentina prima dello stop per le nazionali. Lo Spartak però è un avversario da non sottovalutare, nonostante il ko alla prima giornata: "Ha perso la prima gara in casa col Legia, ma immeritatamente per qualità di gioco e occasioni. Per loro è questa la gara per rimanere dentro - le parole di Spalletti in conferenza -, se perdono sono fuori ed in Russia tengono tantissimo all'Europa e sono abituati a lottare".

Luciano Spalletti ha annunciato la conferma di big come Koulibaly ed Insigne ed in totale 4 cambi rispetto all'ultima gara con il Cagliari, lasciandosi poi la possibilità di allargare le rotazioni eventualmente a gara in corso con i 5 cambi. Il primo avvicendamento potrebbe essere tra i pali: Meret potrebbe ritrovare il campo dopo l'infortunio mentre in difesa spazio di nuovo a Manolas, in coppia con Koulibaly, con una possibile occasione per Malcuit con lo spostamento di Di Lorenzo a sinistra. In mediana Demme potrebbe partire titolare, per dare almeno un tempo di riposo a Fabian (o Anguissa). In attacco nessun dubbio su Osimhen, Insigne, ed anche Lozano, che si alterna ormai con Politano, e probabilmente Zielinski sottopunta che per Spalletti ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione.