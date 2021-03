El Pais - Alla Juve disprezzavano Sarri perchè fumava e bestemmiava, ma aveva 10 punti più di Pirlo

Si parla di Maurizio Sarri su 'El Pais', che traccia un quadro generale delle difficoltà in casa Juventus e della scelta in estate di allontanare l'ex tecnico del Napoli dalla panchina.

"I tifosi e la società sono ora davanti a un monumento come Pirlo, che è Maurizio Sarri". Proprio su Sarri il quotidiano scrive: "In casa Juve lo disprezzavano perché indossava una tuta in panchina, fumava e bestemmiava durante le conferenze stampa" ricordando come avesse però 10 punti in più di quelli raccolti da Pirlo.