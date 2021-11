FC Inter comunica: "In attesa delle Autorità, vendita biglietti per il Napoli vietata ai campani"

Domenica 21 novembre si torna in campo per la sfida tra Inter e Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano che si giocherà alle ore 18. Sul sito ufficiale il club nerazzurro fa sapere che i biglietti, la cui vendita è già partita, non saranno cedibili a terze persone: il cambio del nominativo dell'utilizzatore del biglietto non sarà pertanto consentito. Inoltre, in attesa di indicazioni ufficiali dalle Autorità, la vendita è vietata a tutti i tifosi residenti in Campania.