Prima pagina Gazzetta dello Sport carica l'Inter per la Champions: "Sogna ancora"

È il giorno della verità. L'Inter questa sera scoprirà se potrà andare avanti in Champions League e sfidare il Barcellona in semifinale solo una volta aver eliminato il Bayern Monaco questa sera a San Siro. "Sogna ancora", l'apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport: i nerazzurri partiranno dalla situazione di vantaggio del 2-1 trovato all'Allianz Arena con il gol in extremis di Frattesi. Oltre ai blaugrana al turno successivo ecco anche il PSG di Luis Enrique per merito di salvataggi provvidenziali di Gigio Donnarumma contro l'Aston Villa.

Intanto alla Juventus si studia una rosa all'italiana e una nuova sessione di calciomercato estiva che possa riportare la 'Signora' ai vertici. La dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli a capo, studia il modo di affondare il colpo Sandro Tonali, dal Newcastle, mentre intriga il profilo di Lucca (Udinese) per l'attacco. Occhio anche a Retegui (Atalanta) e Comuzzo (Fiorentina).

Intanto in casa Milan si accelera e bruscamente in direzione del nuovo direttore sportivo. Sfumata la pista per Paratici, il club rossonero si è buttato a capofitto verso Igli Tare, storico ex dirigente della Lazio: un incontro tra le parti è durato quattro ore e Furlani, amministratore delegato del Diavolo, ora riflette se chiudere l'affare.