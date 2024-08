Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Colpo del Napoli: Lukaku, torno ConTe

"L'Inter cambia la coppia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla squadra nerazzurra e al prossimo impegno contro il Lecce. Inzaghi perde Lautaro Martinez per infortunio, è pronto a fare il suo esordio davanti San Siro l'iraniano Taremi che giocherà in coppia con Thuram.

"Colpo del Napoli" si legge invece in taglio alto in riferimento a Lukaku: "torno ConTe. Al Chelsea vanno 30mln più il 30% sulla rivendita" e poi l'interrogativo del quotidiano sportivo: "Ed ora Osimhen che cosa fa?". Di seguito la prima pagina integrale