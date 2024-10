Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Milan ha deciso, compra: regali per Fonseca"

"Il Milan ha deciso, compra: regali per Fonseca" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Colpi per offrire più soluzioni all'allenatore, a gennaio nel mirino il centrocampista Frendrup del Genoa e l'esterno d'attacco Domenico Berardi del Sassuolo. Occhio anche alla soluzione Dorgu dal Lecce come vice Theo Hernandez.

Mercato - "Tah, sfida Juventus-Inter": nel taglio alto spazio al derby d'Italia per il difensore centrale che in estate si svincolerà dal Bayer Leverkusen a parametro zero e che fa gola a molti.