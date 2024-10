Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Juve, facciamo la linguaccia"

"Juve, facciamo la linguaccia" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura con l'intervista a Yildiz. Il talento turco dei bianconeri ha parlato in vista del derby d'Italia tra i bianconeri e l'Inter in programma domani a Milano: "Vincere a San Siro ci sarebbe grande energia. Il mio sogno è imitare Del Piero che mi sprona e mi dà consigli".

Casa nerazzurra - Di spalla la risposta dell'Inter con El Toro Martinez: "La risposta di Lautaro". Il capitano carica i nerazzurri, non deve finire come nel derby contro il Milan.