Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'Italia che piace: col Belgio decide Tonali, siamo ai quarti"

vedi letture

Grande spazio anche ai rinnovi in casa Inter e gli investimenti di Oaktree che hanno avuto un costo non indifferente

"L'Italia che piace: contro il Belgio decide Tonali, siamo ai quarti". È questa l'apertura celebrativa a tutta prima pagina de La Gazzetta dello Sport di stamane: basta l'1-0 sui Diavoli Rossi per staccare ufficialmente il pass dei quarti di finale di UEFA Nations League.

Grande spazio anche ai rinnovi in casa Inter e gli investimenti di Oaktree che hanno avuto un costo non indifferente, mentre spicca l'intervista di Fabio Capello in vista di Milan-Juventus.