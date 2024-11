Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan Galattico"

Così questa mattina La Gazzetta dello Sport commenta in prima pagina l’impresa del Milan al Bernabeu

“Milan Galattico” così questa mattina La Gazzetta dello Sport commenta in prima pagina l’impresa del Milan al Bernabeu, con i rossoneri che si sono imposti per 1-3 grazie alle reti di Malik Thiaw, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Sugli scudi una grandissima prestazione di Rafael Leao, mai contenuto da Lucas Vasquez e autore di un assist al bacio per la rete del centrocampista olandese che ha chiuso la gara.

Termina in pareggio il match tra Lille e Juventus, con Dusan Vlahovic che nella ripresa ha risposto su calcio di rigore al vantaggio del primo tempo firmato da Jonathan David. Sconfitto infine al Dall’Ara il Bologna dal Monaco, grazie al gol sul finale realizzato da Kehrer. Stasera Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta.