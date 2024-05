Gazzetta dello Sport: "Milan su Zirkzee o Sesko. La nuova Juve"

"Firmo per la Champions" è il virgolettato di Lautaro Martinez scelto per aprire oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.

"Firmo per la Champions" è il virgolettato di Lautaro Martinez scelto per aprire oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano propone un'intervista al capitano dell'Inter, che oggi conoscerà il suo futuro societario: alle 17 scoccherà la scadenza del prestito concesso a Suning che potrebbe consegnare il club nelle mani di Oaktree. Tra gli altri argomenti presenti spicca anche l'intervista a Pagliuca, co-presidente dell'Atalanta, ma anche lo spettacolare 3-3 tra Bologna e Juventus e le mosse del Milan per l'attacco del prossimo anno.

Inter - Lautaro: "Firmo per la Champions". È il giorno di Oaktree: alle 17 la scadenza del prestito. la fine dell'era Zhang, Marotta sarà il garante

Atalanta - Pagliuca: "Bayer favorito? Lo era anche il Liverpool".

Juventus - La Juve che verrà: pazzesco 3-3 a Bologna

Milan - Milan al gioco del 9: affondo per Zirkzee o scatto su Sesko