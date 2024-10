Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Pazza e bellissima: 8 gol per Conte"

"Pazza e bellissima Inter-Juve: 8 gol per Conte" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Quattro a quattro a San Siro nel derby d'Italia tra Inter e Juventus con la rimonta dei bianconeri arrivata nel quarto d'ora finale grazie alla doppietta di Kenan Yildiz, inizialmente rimasto in panchina. La rabbia di Inzaghi: difesa sotto accusa.

Qui Roma - "Juric travolto, esonero vicino. De Rossi favorito": brutta sconfitta per 5-1 in casa della Fiorentina che rischia di costare la panchina a Ivan Juric. Daniele De Rossi, esonerato proprio per l'arrivo dell'ex Torino, potrebbe tornare sulla panchina romanista.