Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Sorpassi Scudetto, il Napoli torna primo"

vedi letture

"Inzaghi, un premio per tre", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. E poi: "Il tecnico dell'Inter e il contratto fino al 2028. E' ancora in corsa su tutti i fronti, inventa sempre nuove soluzioni e Marotta gli fa i complimenti. Simone punta a un maxi rinnovo.

In taglio basso spazio alla Juventus: "Da Vlahovic a Nico, Juve a cinque stelle contro la pareggite. Motta ci prova a Monza". In taglio alto invece l'analisi si sposta sulla lotta in vetta al campionato: "Sorpassi Scudetto. Il Napoli torna primo. Alle 18 tocca all'Atalanta. Conte va, ma soffre il Genoa (palo di Balo). Gasp contro l'Empoli per risalire la vetta". Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, 22 dicembre.