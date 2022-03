Gazzetta - Anche Petagna salta l'Atalanta: i tempi di recupero

Non recupererà per il big match al rientro dalla sosta e, secondo La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero stimati sono di un mesetto circa.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro l'Atalanta non ci sarà Victor Osimhen, per squalifica, ma neanche l'altro centravanti Andrea Petagna. L'ex SPAL non recupererà per il big match al rientro dalla sosta e, secondo l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero stimati sono di un mesetto circa. Il classe '95 dovrebbe rientrare contro la Roma, a metà aprile.